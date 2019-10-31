Приморские предприниматели стремятся занять первые ряды на форуме «Мой бизнес»

Масштабный форум для предпринимателей Приморского края состоится в конце ноября, сообщает DEITA.RU. Форум «Мой бизнес» запланирован в рамках федерального проекта по популяризации предпринимательства, реализуемого по всей России.

Кампус ДВФУ в очередной раз станет центром для важных встреч. 24 ноября там состоится форум «Мой бизнес». Вице-президент университета «Синергия» (оператор форума) Юрий Мурадов рассказал, о чём расскажут именитые спикеры российского уровня.

«Будут затронуты все актуальные проблемы и темы для современного малого и среднего предпринимательства. Это вопросы о том, как выбрать нишу в бизнесе, как правильно выстраивать финансовую модель, как правильно выстраивать взаимоотношения с клиентами, как результативно вести переговоры и вести работу в социальных сетях», - рассказал Юрий Мурадов.





Более того, форум будет организован в современном формате. Участники будут не только учиться, но и играть: выполнять задания и получать за них баллы.

«Мы постарались сделать событие зажигательным и интересным. По QR-коду можно будет зарегистрироваться в общую единую сеть и начать общение. Выполнять задания можно прямо по ходу мероприятия, зарабатывая баллы и получая призы от спикеров, такие, как книги, программы, тренинги и много другого полезного. Я думаю, что жителям Приморского края это понравится», - поделился планами Юрий Мурадов.

Бизнесмены Приморья с нетерпением ждут события, и рады возможности безвозмездного участия в полезном мероприятии. Валентина Ворошилова, генеральный директор ООО «Сота», которая выпускает продукцию под брендом «Приморский мёд» рассказала о значимости форума.





«Для меня лично это возможность получить ключевую информацию от федеральных спикеров, на сегодняшний день мой собственный бизнес у меня на стадии роста. Он связан с экспортной и производственной деятельностью, и также я развиваю проект сети магазинов. Мне очень интересно данное мероприятие», - рассказала Валентина Ворошилова.

Основатель и генеральный директор группы компаний «Гелиан» Алексей Городков считает, что мероприятия от центра поддержки предпринимательства, и в том числе форум «Мой бизнес» полезны не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто уже ведёт свой бизнес. Чтобы добиться успехов на ниве предпринимательства, нужно быть в тренде последних изменений, которые происходят в маркетинге, в продвижении товара, касаются выхода на внешние рынки и многого другого. Алексей Городков отметил, что центр «Мой бизнес» оказал значительную помощь в сфере его бизнеса.





«Мой опыт показывает, что это программа рабочая, и я уже получил определённые услуги от центра «Мой бизнес». В частности, мы компенсировали большую часть затрат на регистрацию торговой марки в Китае, так же мы сделали сайт на пяти языках, для того, чтобы покупателям, туристам было удобно заходить на наш сайт и знакомиться с продукцией на их языке. Был предоставлен ещё ряд мер поддержки, которые реально работают, то есть предпринимателю можно прийти в «Мой бизнес» и получить финансовую помощь, либо информационную поддержку», - поделился Алексей Николаевич.

Участвовать в форуме могут даже самые молодые – студенты и школьники старше 16-ти лет. Вполне возможно, что кого-то вдохновит личный пример спикеров федерального уровня, и школьник в будущем станет успешным предпринимателем.

Участие форуме «Мой бизнес» - бесплатное. Необходима лишь регистрация, пройти которую можно на сайте https://мойбизнес.рф/events/vladivostok.

Софья Корф