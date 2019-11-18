Приморские производители поставили 7 тонн мороженого в Китай

За январь-сентябрь 2019 года приморские производители мороженого произвели 3,2 тысячи тонн мороженного, из которых 7 тонн было экспортировано на рынок Поднебесной, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте сельского хозяйства.

Основными производителями этого лакомства являются Арсеньевский молочный комбинат и «Фабрика мороженого», чья продукция в прошлом получала такие престижные награды, как «Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

Мороженое приморских производителей делается из полностью натуральных ингредиентов и цельного молока. Ее по-настоящему любят граждане КНР, куда из региона в этом году было ввезено почти семь тонн этого лакомства. Отметим, что Приморье является лидером по продуктивности коров среди дальневосточных регионов (более 6400 литров молока).

Согласно региональному проекту «Экспорт продукции», суммарный экспорт сельхозпродукции Приморья в этом году должен составить полтора млрд долларов США. Поддержка региональных сельхозпроизводителей проводится по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2021 годы.