Соискатели из разных городов Приморья хотят большего, сообщает DEITA.RU.



Аналитики портала по поиску работы HeadHunter проанализировали зарплатные ожидания жителей Приморья и средние зарплаты, которые готовы предложить работодатели в регионе.

В среднем по краю компании готовы предложить сотрудникам 44 тысячи рублей. Эта сумма выше на 8%, чем в среднем по России. Самое выгодное предложение у владивостокских работодателей - 47 500 рублей. На втором месте - компании из Артема: 42 500 рублей. Самая низкая зарплата в Арсеньеве - 39 250 рублей.

Стоит отметить, что зарплатные ожидания приморцев не сильно разнятся с предложением на рынке. В среднем жители Владивостока хотят получать 50 тысяч рублей, а жители Арсеньева - 40 тысяч рублей.

Кроме зарплат в Приморье аналитики изучили предложения в тех городах, куда приморцы хотели бы переехать. Оказалось, что переезжать за зарплатой смысла нет. В Москве среднее предложение немногим выше, чем во Владивостоке: 56 382 рубля. На втором месте Камчатский край - 51 161 рубль.

Елена Миронова