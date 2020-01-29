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Приморские рыбаки обратились к Мишустину за помощью
29 Январь 2020, 18:40
Приморские рыбаки обратились к Мишустину за помощью
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распределить неиспользуемые инвестиционные квоты по отлову краба между промышленными предприятиями-добытчиками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Fishnews.
По данным октябрьского аукциона 2019 года по вылову краба, заявки на добычу агулятуса и красного краба поданы не были. А значит, часть зарезервированного под аукцион допустимого улова краба оказалась не востребованной.
По правилам, утвержденным федеральным законом о рыболовстве, добыча этих объемов не допустима в текущем 2020 году. И даже если будет повторный аукцион, приступить к добыче победители смогут только в 2021 году. Таким образом, из промышленного оборота будет исключено почти 8,5 тысяч тонн краба, которые отводились под инвестиционные квоты.
Ассоциация рыбхозпредприятий напомнила правительству, что по правилам, если инвестиционные квоты не были использованы, то они могут быть перераспределены между промышленными квотами на добычу краба в морских водах.
Ирина Елкина