В краевой администрации рассказали, сколько средств направили на развитие молочного производства и племенного животноводства, сообщает DEITA.RU.

Приморские сельскохозяйственные производители получили субсидию от администрации Приморского края. По сообщению департамента сельского хозяйства и продовольствия, средства выделили на производство молока в крае и на развитие животноводства в Приморье. Всего на эти цели с начала этого года было выделено более 160 млн рублей.

«Из 160 млн, выделенных на развитие сельского хозяйства, 114 млн выделил краевой бюджет, и еще 47 млн рублей пришли в качестве помощи из федерального бюджета», — рассказали в департаменте сельского хозяйства Приморского края.

Как отметили в профильном департаменте, эта субсидия выделена на то, чтобы в крае развивалось племенное животноводство, а также увеличивалось производство молока. Эта мера позволит увеличить долю приморской молочки на рынке, а также обеспечить кормами животных.

В краевой администрации отметили, что каждый фермер получит 10 тысяч рублей помощи в год за каждую корову. На северных территориях субсидия больше: 12 тысяч рублей. Для предприятий субсидирование предоставляется по другой схеме: от 2 до 5 рублей за каждый килограмм произведенного молока. Кроме того, фермеры могут рассчитывать на поддержку при реализации и собственной переработке молока. Стоит отметить, что средства на субсидии выделяются в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края»

Чтобы получить субсидию, необходимо представить все документы по списку специалистам по адресу во Владивостоке: улица 1-я Морская, д. 2, кабинет 305.

Елена Миронова