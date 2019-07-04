Приморским семьям с детьми в связи с рождением ребенка предоставляется 26 мер социальной поддержки в соответствии с действующими федеральными и краевым законами, рассказали DEITA.RU на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в администрации Приморского края.



Как рассказала специалист краевого департамента труда и социального развития Приморья Лилия Малышева, получателями мер социальной поддержки на 1 июня этого года являются более 35 тысяч семей. На реализацию программ предусмотрено 4,9 миллиардов рублей в бюджете Приморского края.

«Ежегодно перечень выплат пересматривается, также как и их размер. Так, в 2019 году у нас появилась единовременная выплата при рождении ребенка, в размере более 27 тысяч рублей. Этой поддержкой уже воспользовалось более 80 семей. По инициативе губернатора у нас введена доплата к этой поддержке, в результате совокупный размер выплаты составляет 50 тысяч рублей», - подчеркнула Лилия Малышева.

Однако данная доплата распространена на женщин в возрасте от 18 до 25 лет, у которых родился первый ребенок. Таких семей за поддержкой обратилось порядка 400. В Приморье появился региональный материнский капитал на рождение второго, в размере 30% от федерального материнского капитала. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, получения образования или на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Также многодетные семьи, воспитывающие шесть и более детей, могут получить до одного миллиона рублей на покупку автомобиля.

Для многодетных семей, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, предусмотрены компенсации для оплаты ЖКХ, взносов на капитальный ремонт и выплаты на приобретение школьных принадлежностей и лекарств.

«20 июня, во время «Прямой линии-2019», Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающие установление с 1 января 2020 ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определённом в субъекте страны, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», - подчеркнула специалист краевого департамента.

По ее словам, речь идет о выплате в 50 рублей, которая выплачивается работавшим до декретного отпуска женщинам непосредственно работодателем. Данную сумму значительно могут увеличить.

Иван Крышан