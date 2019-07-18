В администрации
Приморского края рассказали обо всех мерах поддержки, сообщает DEITA.RU.
Приморские семьи могут получить различные компенсации или другие меры поддержки при покупке или строительстве жилья в регионе. Всего в крае действует 7 различных программ.
Например, молодые семьи без детей могут рассчитывать на получение 30% от расчетной стоимости жилья. Для молодых семей с детьми дается уже 35%.
Семьи, в которых пятеро детей, могут получить более 3,5 млн рублей на покупку жилья, а семьи, в которых родилась тройня - от 5 млн рублей.
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