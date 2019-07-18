В администрации Приморского края рассказали обо всех мерах поддержки, сообщает DEITA.RU.



Приморские семьи могут получить различные компенсации или другие меры поддержки при покупке или строительстве жилья в регионе. Всего в крае действует 7 различных программ.

Например, молодые семьи без детей могут рассчитывать на получение 30% от расчетной стоимости жилья. Для молодых семей с детьми дается уже 35%.

Семьи, в которых пятеро детей, могут получить более 3,5 млн рублей на покупку жилья, а семьи, в которых родилась тройня - от 5 млн рублей.



