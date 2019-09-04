Во вторник, 3 сентября, в школах Уссурийска прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом, сообщает DEITA.RU. Памятный день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 15 лет в школе №1 города Беслана.

Как рассказали в администрации городского округа, впервые дни нового учебного года в школах города прошли классные часы, на которых была затронута тема противодействия терроризму.

«Молодежь против террора», «Терроризм в современном мире и России», «Они хотели жить…», «Дорогой мира и добра», «Все мы разные, но все мы вместе» и «Памяти жертвам террора» - это самые основные темы, которые были обсуждены на классных часах. Помимо них, на территории городского округа состоялась минута молчания в память о трагедии в Беслане.

Кроме этого, ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, акциях-митингах и мастер-классах по изготовлению бумажного голубя – птицы мира.

«Мероприятия, посвященные трагедии, не ограничатся только первыми числами сентября, также в середине месяца пройдет слет-соревнование по программе «Школа безопасности»», – рассказали в администрации Уссурийска.

Отметим, что в память о жертвах террора по всей стране пройдут памятные мероприятия. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года. В этот день был совершён один из самых чудовищных террористических актов: в школе №1 боевики захватили более тысячи детей, их родственников и учителей. В результате теракта погибли 334 человека, среди них более 150 детей.

Иван Крышан