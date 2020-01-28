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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморские синоптики пообещали оттепель

зима дорога

Прогноз погоды на вторник уже опубликован, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на вторник, 28 января. Что будет происходить с погодой во Владивостоке, можно узнать на портале «Примпогода».

Так, по данным синоптиков, волна потепления распространится еще и на вторник. В этот день во Владивостоке ожидается оттепель: максимальная температура – ноль градусов. При этом тепле в городе будет ощущаться ветер – до 16 м/с.

В ночь на среду ветер усилится до 20 м/с. Похолодает до -9 градусов. Осадков не ожидается.

Елена Миронова

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