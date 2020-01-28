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Приморские синоптики пообещали оттепель
Прогноз погоды на вторник уже
опубликован, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали подробный прогноз погоды на вторник, 28 января. Что будет происходить с погодой во Владивостоке, можно узнать на портале «Примпогода».
Так, по данным синоптиков, волна потепления распространится еще и на вторник. В этот день во Владивостоке ожидается оттепель: максимальная температура – ноль градусов. При этом тепле в городе будет ощущаться ветер – до 16 м/с.
В ночь на среду ветер усилится до 20 м/с. Похолодает до -9 градусов. Осадков не ожидается.
Елена Миронова
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