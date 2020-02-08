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Приморские синоптики рассказали, чего ждать от выходных
Резкие морозы покинут территорию края
Выходные дни во Владивостоке будут довольно теплыми – «китайские морозы», длившиеся в крае недолго, окончательно покинут Приморье, сообщает DEITA.RU.
Так, в субботу и воскресенье жителей дальневосточной столицы ждет мягкая и теплая погода – не ниже -10 градусов в дневное время. Ночью температуры могут опускаться до -15…-17 градусов, экстремальных морозом не ожидается.
Кроме того, будет довольно ясно, солнечно и безветренно – после ледяных порывов северного ветра, которые пугали приморцев в течение рабочей недели, будет довольно мягкая и спокойная погода.
Напомним, что со следующей недели, по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, ожидается оттепель.