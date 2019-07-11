Выездные занятия с детьми в детских лагерях проводят спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, сообщает DEITA.RU. В четверг лекции прошли в двух лагерях под Партизанском.



«Профилактические мероприятия позволяют донести до детей, что безопасное место для купания – это пляж, специально оборудованный для этой цели и отвечающий всем требованиям безопасности», - считает сотрудник краевой спасательной службы Александр Забавников.

Он провел несколько занятий и подчеркнул, что ребята задавали вопросы, что говорит о том, что его внимательно слушали. Присутствующим рассказали о правилах поведения у воды и показали, как правильно спасти человека. После детской лекции, подобный инструктаж прошел для вожатых лагерей.

«На манекене вожатые лагерей повторили навыки по оказанию первой медицинской помощи. Они отработали подготовку спасенного к искусственному дыханию и технику непрямого массажа сердца. Особенно важно подчеркнуть, что когда ребенок тонет, он не кричит, у него происходит мышечный спазм из-за глотания воды, поэтому необходимо быть внимательными к находящимся в воде людям», - добавил приморский спасатель.

Отметим, что подобные выездные занятия будут проходить на протяжении всего летнего периода. В данном формате спасатели работают уже третий год. Они добавляют, что главным фактором безопасного отдыха является умение плавать.

Иван Крышан