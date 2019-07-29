Управление Росгвардии Приморья обратилось в Арбитражный суд с иском к МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» Спасска-Дальнего о взыскании с образовательного учреждения 46,7 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

По информации, размещенной на сайте арбитражного суда, в течение трех месяцев Росгвардия оказывала услуги централизованной охраны и экстренного выезда группы задержания. Согласно договору охраной здания Росгвардия занималась с 1 февраля по 30 апреля.

В итоге арбитражный суд встал на сторону нацгвардии и обязал взыскать с бюджетного учреждения сумму предъявляемого иска, а также обязать спортивную школу оплатить две тысячи госпошлины.

Иван Юрьев