Приморские стивидоры нанесли ущерб экологии

Приморская стивидорная компания "Торговый порт Посьет" оштрафована на 300 тысяч рублей за причинение ущерба экологии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное Управление Росприроднадзора.

Как оказалось, претензии к работе предприятия были не только у контролирующего ведомства, но и у прокуратуры. Отмечается, что компания не использовала в достаточном количестве водяные пушки для пылеподавления снегогенераторы и водяные пушки.

При этом, не проводился и ежедневный контроль влажности угля. Также не было организовано постоянное получение прогнозов погоды для корректировки производственной деятельности угольного терминала.

В результате всех этих нарушений пострадала экологическая обстановка, а именно было допущено загрязнение угольной пылью.

Компетентные органы подключились к решению этой проблемы после того, как в местных СМИ было опубликовано видео из посёлка Посьет Хасанского района Приморья.

На кадрах был отчётливо виден слой угольной пыли на подоконнике жилого дома местного жителя.