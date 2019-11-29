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Приморские учителя теперь знают все о терроризме и экстремизме

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В ноябре «Приморский краевой институт развития образования» провел курсы повышения квалификации «Организация воспитательной работы в образовательной организации по противодействию распространения экстремизма в подростковой и молодёжной среде» для приморских работников сферы образования по воспитательной работе, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте образования и науки.

Также в этом месяце краевые власти довели до сотрудников муниципальных отделов и управлений образования информацию о признаках проявления терроризма и порядке действий при террористических атаках. Соответствующую работу с педагогами проводят ответственные чиновники на местах. Особое внимание, при этом, общается на требования в сфере антитеррористической защищённости территорий и объектов.

В рамках данной инициативы во всех образовательных учреждениях Приморья проводятся теоретические занятия и практические отработки действий во время наступления чрезвычайных ситуаций. Например, в «ДЮЦ Приморского края» с педагогическими сотрудниками ежеквартально проводятся беседы и инструктаже по антитеррору.

Данные мероприятия проведены по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который еще в сентябре этого года дал указание провести переподготовку специалистов в области образования по ключевым вопросам безопасности.

Серия мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015-2021 годы.

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