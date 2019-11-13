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Deita TV

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Приморские власти снизят смертность на автодорогах

авария, ДТП, происшествие 2

Снизить в Приморье количество летальных случаев на дорогах – до уровня не выше 4-х человек на 100 000 населения. Такую цель преследует региональный проект «Безопасность дорожного движения», реализовать который власти планируют до 2024 года, сообщает DEITA.RU.

В 2017 году показатель смертности во время дорожно-транспортных происшествий был значительно выше. Если точнее – в 3,5 раза. К началу следующей семилетки исполнение проекта, проводимое при межведомственном взаимодействии региональной исполнительной власти и федеральных структур, приведёт к неизбежному улучшению ситуации.

Региональный проект задействует конкретные меры для достижения этой цели: планируют устранять места концентрации ДТП, организовывать новые системы контроля, проводить занятия со школьниками и водителями.

«Необходимо повысить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, требования к уровню их профессиональной подготовки, а также обеспечить соблюдение ими норм и правил в этой области», - отметили представители краевого департамента транспорта и хозяйства.

В департаменте Приморья по проектному управлению рассказали, что проект реализуется и полностью соответствует другому нацпроекту – Безопасные и качественные дороги», который, напомним, уже действует и приносит свои результаты всему региону. В числе главных достижений – масштабные ремонтные работы на крупных междугородних трассах, ремонт автомобильных мостов, дорог общего пользования, и внутри городов. Так, во Владивостоке в рамках «БКАД» отремонтировали 81 километр дорог. Недавно и в Надеждинском районе Приморья починили еще 10.

Евгений Черемухин

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