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Приморские водители проштрафились на 20 миллионов рублей
Озвучена свежая статистика нарушений ППД в регионе
Благодаря работе устройств автоматической фиксации нарушений на дорогах края, только по итогам прошлой недели на региональных водителей было составлено 32 741 административное дело, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГАИ Приморского края.
При этом, общая сумма штрафов с камер составила более 20 миллионов рублей. Отмечается, что самым частым нарушением ПДД стало превышение допустимого скоростного режима.
Вторым по популярности нарушением, которое допустили приморские водители, стала неправильная остановка и стоянка. Третье место в дорожном антирейтинге занимает проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика.