Приморские врачи объясняют последствия отказа от вакцинации против туберкулеза

Приморские врачи и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина Медведева начали серию выездов в муниципальные образования в целях профилактики туберкулеза среди детей. Первая такая встреча с родителями, врачами и педагогами прошла в пятницу в Партизанске, сообщает DEITA.RU.

Ирина Медведева поделилась информацией о том, что в последнее время родители и опекуны детей стали отрицательно относиться к проведению вакцинации против туберкулеза, тем самым подвергая детей опасности. С ее слов, задача выездной группы – проведение разъяснительной работы и информирование населения о туберкулинодиагностике и системе вакцинирования в Приморье.

Выездная группа работает через родительские собрания. На них специалисты рассказывают о лечении и диагностике туберкулеза, а также отвечают на все вопросы родителей и опекунов.

Юрий Селютин, главврач детской краевой туберкулезной больницы, отметил, что уровень заболеваемости туберкулезом среди детей в Приморье выше, чем в среднем по России. С его слов, конечная цель данных мероприятий – снижение числа забеливаемых по этому направлению.

Выездная группа будет работать по всему Приморью не только в этом году, но и в следующем. Впереди у специалистов визиты в Надеждинский и Октябрьский районы.