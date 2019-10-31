Приморские врачи приступят к пересадке органов в регионе

Последние дни октября ознаменовались важным событием для медицины Приморья. Представители власти региона подписали важнейшее соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, сообщает DEITA.RU.

Благодаря соглашению, в крае появится возможность трансплантологии – пересадки органов. Врио вице-губернатора Приморья - директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко рассказал подробности рабочих встреч приморских медиков с делегацией из столицы.

«В рамках соглашения вчера и сегодня работали наши коллеги из Москвы. Была достаточно насыщенная программа, пообщались с коллегами и со студентами ТГМУ, а также провели первый аудит в приморской краевой клинической больнице №1, на базе которой мы и планируем развивать трансплантологию в Приморском крае. По результатам данного визита в крае будет создана рабочая группа, мы разработаем дорожную карту и уже определим все шаги по дальнейшему дооснащению данного лечебного учреждения по подготовке региональной нормативной базы и что обязательно, по направлению на обучение наших краевых специалистов в национальный медицинский центр в столицу», - отметил Виктор Фисенко.

Работа велась под руководством Сергея Готье, главного внештатного трансплантолога Министерства здравоохранения России. Сергей Владимирович успел отметить даже приморскую погоду, сообщив, что солнечные дни дарят хорошее настроение. После ироничного комментария, Сергей Готье дал оценку приморским учреждениям в вопросах трансплантологии.

«Я с удовольствием вчера встречался с коллективом первой краевой больницы, были ещё представители других учреждений, они специально приехали, чтобы поговорить, познакомиться. Я обозначил те принципы, по которым сейчас работает Россия. Надо дальше работать, чтобы трансплантация вышла, на те же «рельсы», что и кардиохирургия, онкология и прочие направления медицины. В Приморском крае это возможно. Мы посмотрели больницу, нормальное лечебное учреждение хорошего уровня, с хорошими, думающими очень правильно, специалистами. Я не вижу проблем», - обозначил Сергей Готье.

Параллельно с дооснащением клиник и профподготовкой медиков Приморья, в вузах займутся вопросом подготовки кадрового состава. Ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов сообщил, что у студентов уже есть желание попробовать силы в такой важной и не менее интересной работе.

«Для подготовки кадров сегодня у нас есть всё необходимое, и самое главное, есть энтузиасты, ребята, которые хотят работать в этом направлении в частности хирургия, аллергология и многое другое», - отметил Валентин Шуматов.

По словам Сергея Готье, для подготовки медиков и медучреждений понадобится один год, однако специалист подчеркнул, что это очень короткий срок для мероприятий подобного рода.

Софья Корф