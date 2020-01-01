Приморские врачи спасли женщину со сложным переломом

Врачи приморской «тысячекоечной» больницы буквально вернули к жизни 97-летнюю женщину. У пациентки был перелом шейки бедра – сложная травма, порой лишающая способности ходить, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в администрации края, спустя неделю после сложнейшей операции женщина смогла встать на ноги. Сейчас она уже самостоятельно ходит по палате и больничным коридорам – вскоре ее ждет выписка.

Отмечается, что перелом пациентка получила после неудачного падения. Пенсионерке установили протез из Великобритании – один из топовых во всем мире. Это надежная модель, которая способствует защите ноги от повторных вывихов и переломов.

Врач, оперировавший женщину, отметил, что такая процедура для людей старше 90 лет считается уникальной в медицинском мире.

Врачи пожелали пациентке крепкого здоровья и удачи.

Александра Маслова