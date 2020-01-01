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Приморские врачи спасли женщину со сложным переломом
Врачи приморской «тысячекоечной» больницы буквально вернули к жизни 97-летнюю женщину. У пациентки был перелом шейки бедра – сложная травма, порой лишающая способности ходить, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в администрации края, спустя неделю после сложнейшей операции женщина смогла встать на ноги. Сейчас она уже самостоятельно ходит по палате и больничным коридорам – вскоре ее ждет выписка.
Отмечается, что перелом пациентка получила после неудачного падения. Пенсионерке установили протез из Великобритании – один из топовых во всем мире. Это надежная модель, которая способствует защите ноги от повторных вывихов и переломов.
Врач, оперировавший женщину, отметил, что такая процедура для людей старше 90 лет считается уникальной в медицинском мире.
Врачи пожелали пациентке крепкого здоровья и удачи.
Александра Маслова