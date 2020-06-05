Приморские законы муниципальные власти обсудили с законодателями и региональными чиновниками

В здании правительства Приморье прошло заседание Совета муниципальных образований Приморского края и Совета председателей представительных органов муниципальных районов, которое состоялось в режиме видеоконференции, сообщает ИА DEITA.RU. Участники конференции обсудили новые краевые законы и подготовку к голосованию к поправкам в Конституцию РФ.

Кроме чиновников разных уровней власти с муниципалитетами на связь вышел председатель Законодателтного Собрания Александр Ролик, который представил всем руководителей созданных муниципальных округов. Объедение в округа завершилось в трех районах Приморья.

Помимо этого, Александр Ролик напомнил о всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое будет проходить на протяжении недели и завершится 1 июля. Он предложил муниципалам активно включиться в работу по информированию населения о необходимости прийти на избирательные участки и выразить свою волю. При этом добавил, что ситуация с распространением коронавируса актуализировала внесение изменений в Основной закон. О чем стало понятно в условиях пандемии, когда необходима была адресная поддержка граждан, предпринимателей и волонтеров.

«Убежден, что поправки в Конституцию отвечают задачам дня, они направлены на повышение эффективности государства и выдержали испытание пандемией коронавируса», - отметил Александр Ролик.

Он добавил, что помощь во время пандемии оказывается разная. Так, на последних заседаниях Заксобрания депутаты приняли законы, которые предусматривают разнообразные программы поддержки для многих категорий граждан. К примеру, в марте были снижены ставки по трем региональным налогам для предприятий пострадавших отраслей, что позволило уменьшить налоговую нагрузку для более чем трех тысяч компаний и сохранить рабочие места для 7,5 тысячи приморцев. Налоги понизили в апреле для всех приморских компаний работающих по упрощенной системе налогообложения. Также послабления для предпринимателей работающих по патенту и по 31 ОКВЭДу сократили годовой доход на четверть, а для трех видов деятельности в половину.

Большой пакет принятых законов был направлен на социальную поддержку граждан и медицинских работников. При этом спикер парламента добавил, что работа по этому направлению еще не завершена.

Во время совещания поднимались и другие вопросы, одни из самых обсуждаемых стал принятый закон, организующий работу с животными в регионе. Так, муниципалы из главы ветинспекции услышали, что необходимо сделать в муниципалитетах, чтобы организовать работу в этом направлении. Например им посоветовали выделять земли под приюты и приглашать НКО для участия в этой работе.

Значительное время участники совещания обсуждали мусорную реформу. Так в муниципалитетах при переходе на новую систему обнаружились различные проблемы – отсутствие необходимой инфраструктуры для сбора мусора, в том числе в частном секторе. Новые площадки в муниципалитетах появятся благодаря региональному оператору, который обещал поставить новые контейнеры. Также замдиректора Сергей Лазарев рассказал о внедрении в крае раздельного сбора мусора.

Министр сельского хозяйства Андрей Бронц заявил, что в ближайшее время будет проработан вопрос о льготном тарифе для тепличных хозяйств, производящих овощи. В федеральное ведомство будет подготовлен проект о субсидировании данной деятельности в области тепловыделения.

Были подняты вопросы по обеспечению людей жильем и социальными объектами. Обсудили молодежную политику на местах и взимание платежей в бюджет региона.