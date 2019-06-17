В Приморье собираются упразднить 217 особо охраняемых природных территорий, поправку в соответствующий закон приняли в первом чтении приморские депутаты, сообщает DEITA.RU.

Данный закон позволит приморской администрации изменять границы и упразднять ООПТ краевого значения. Если поправки будут приняты — власти региона смогут изменить статус 217 ООПТ. Их общая площадь составляет 434 тысяч гектаров, в том числе один природный парк площадью 9,5 тысячи гектаров, десять заказников общей площадью 372,2 тысячи гектаров и 206 памятников природы общей площадью 52,6 тыс. га, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению комитета ЗакСобрания по продовольственной политике и природопользованию, данные территории были созданы еще 40 лет назад, и тогда это было обосновано. Сегодня значительная часть этих территорий не работает и не соответствует тем целям, для которых выделялась.

В свою очередь представители экологического сообщества Дальневосточного региона России с таким заявлением в корне не согласны. Они уверены, что местным властям просто «надо разрушить все то, что создавалось годами». И данный законопроект направлен исключительно на то, чтобы вершить «коммерческие преступления «в законе». "Это наше уникальное Приморье, это мировое сокровище, разрушив которое потеряем навсегда", - волнуются эксперты.

Высказаться в защиту особо охраняемых территорий приморцы планируют на митинге, который состоится с 17 до 19 часов на центральной площади Владивостока 20 июня — в тот же день, что и прямая линия с президентом Владимиром Путиным.

На этот же митинг собираются противники завода СПГ в Хасанском районе. Напомним, что сегодня в поселке городского типа Приморский никак не могут пройти открытые слушания по вопросу строительства морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов. Приморцы, заинтересованные в своем будущем и будущем детей, уверены, что возведение газового терминала негативно скажется на окружающей среде.

На площадь выйдут учёные и защитники земли Академгородка, которая, по идее, принадлежит ДВО РАН, но на данный момент активно застраивается коммерческой застройкой.

В не менее печальной ситуации находятся и жители Второй речки — бизнесмены, возводящие очередное элитное жилье, пытаются забрать у жильцов домов № 113 и 116 по улице Кирова и дома № 8 по улице Чапаева сквер имени Сергея Лазо. Несчастные люди, которые боятся остаться без единственного «зеленого островка», записали обращение президенту России Владимиру Путину в надежде быть услышанными властями.

Екатерина Брязгунова