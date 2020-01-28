telegr wh call

Новости

Сразу 3 живодера попали на видео в Приморье

28 Январь 2020, 08:45

Приморские зарплаты не дотягивают до идеала

28 Январь 2020, 08:30

Кубай сказал, когда в Приморье придет шторм

28 Январь 2020, 08:15

«Это безответственно»: Приморцы обманом прорвались из Китая с высокой температурой

28 Январь 2020, 07:45

Волшебная вакансия: во Владивостоке ищут стажера на зарплату до 350 тысяч рублей

28 Январь 2020, 07:30

Названы адреса, по которым не будет света

28 Январь 2020, 07:15

Приморцы просят Миллу Йовович спасти их от смертельного вируса

28 Январь 2020, 07:00

Интригующее приглашение на грузинский вечер во Владивостоке появилось в Сети

28 Январь 2020, 06:50

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Приморские зарплаты не дотягивают до идеала

Женски руки пятитысячные банкноты

Стало известно, во сколько в среднем оценивают себя россияне, и эта цифра более чем вдвое выше средней по Приморью, сообщает DEITA.RU.

Как пишет RT со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», в опросе поучаствовали почти 7 тысяч совершеннолетних респондентов из разных городов страны.

Оценивая себя как специалистов, в среднем мужчины хотят получать на зарплатную карту 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей. Среднестатистический россиянин посчитал достойной заработную плату в 92 тысячи рублей в месяц.

Согласно последним опубликованным данным Приморскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Приморском крае за первые 9 месяцев 2019 года составляет 44758,5 рублей в месяц. Вряд ли за прошедшее с тех пор время картина серьезно изменилась. Только вот «номинальная начисленная» – это сумма до вычета налогов, так что фактически разрыв между реальной зарплатой среднего приморца и идеальной еще серьезнее.

В последнее время все больше говорится о Минвостокразвития, которое агитирует людей переезжать на Дальний Восток. По отчетам ведомства, дальневосточники получают больше россиян (среднестатистических) на 25%. Но иногда в Сеть пробиваются и другие цифры – больше на 5 тысяч в месяц. В любом случае, местные жители недоумевают, видя такие заманчивые цифры: слишком много людей уезжает из региона именно в поисках лучших зарплат и более достойного уровня жизни.

Елена Кот

Читайте также:

Генпрокуратура может увеличить сумму иска в отношении экс-мэра Владивостока

«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников

Мишустин считает спорную территорию китайской в распоряжении по Владивостоку

Популярное

«Всю рыбу отравят» - Автомобиль ушел под лед в Приморье

Налоговая требует заблокировать сотни тысяч счетов россиян

«Город как вымер»: россиянин смог выбраться во Владивосток из Уханя

Мишустин вводит двойные зарплаты для Росгвардии и полиции
Loading...
Загрузка...
Загрузка...