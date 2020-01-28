Приморские зарплаты не дотягивают до идеала

Стало известно, во сколько в среднем оценивают себя россияне, и эта цифра более чем вдвое выше средней по Приморью, сообщает DEITA.RU.



Как пишет RT со ссылкой на исследование сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», в опросе поучаствовали почти 7 тысяч совершеннолетних респондентов из разных городов страны.

Оценивая себя как специалистов, в среднем мужчины хотят получать на зарплатную карту 103 тысячи рублей, а женщины – 80 тысяч рублей. Среднестатистический россиянин посчитал достойной заработную плату в 92 тысячи рублей в месяц.

Согласно последним опубликованным данным Приморскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Приморском крае за первые 9 месяцев 2019 года составляет 44758,5 рублей в месяц. Вряд ли за прошедшее с тех пор время картина серьезно изменилась. Только вот «номинальная начисленная» – это сумма до вычета налогов, так что фактически разрыв между реальной зарплатой среднего приморца и идеальной еще серьезнее.

В последнее время все больше говорится о Минвостокразвития, которое агитирует людей переезжать на Дальний Восток. По отчетам ведомства, дальневосточники получают больше россиян (среднестатистических) на 25%. Но иногда в Сеть пробиваются и другие цифры – больше на 5 тысяч в месяц. В любом случае, местные жители недоумевают, видя такие заманчивые цифры: слишком много людей уезжает из региона именно в поисках лучших зарплат и более достойного уровня жизни.

Елена Кот