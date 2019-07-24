Росстат опубликовал сведения о количество введенных жилых домов в крае, сообщает DEITA.RU.



Территориальный орган Федеральной службы статистики (Приморскстат) опубликовал итоги деятельности застройщиков в Приморье за январь-июнь текущего года. Объем работ по строительству жилых домов за это время составил 35,1 млрд рублей. Этот показатель выше на 17%, чем в январе-июне прошлого года.

При этом количество введенного жилья за первые полгода 2019 года ниже на 13%, чем год назад. Как сообщили в Приморскстате, всего с января по июнь 2019 года в Приморье ввели 203,7 тысяч кв м жилья. Из них только 90 тысяч кв м жилья построены застройщиками. Остальные «квадраты» возвели индивидуальные застройщики - 113,6 тысяч кв м.

Ранее сообщалось о том, что Минстрой пересчитал среднюю цену квадрата в каждом российском регионе. Однако и новые цифры не отражают реального положения вещей.

Елена Миронова