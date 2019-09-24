Приморских бизнесменов приглашают на Единый день приема предпринимателей

В Приморье, 26 сентября, пройдет Единый день приема предпринимателей. Бизнесмены смогут задать все интересующие их вопросы по контрольно-надзорной деятельности, сообщает DEITA.RU.



По всему краю в центрах «Мой бизнес» представители контрольно-надзорных органов и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей проведут прием для всех приморских предпринимателей. Так, бизнесмены смогут получить помощь в правовых вопросах и индивидуальную консультацию. Получить ответы на интересующие вопросы предприниматели смогут в порядке живой очереди.

РАСПИСАНИЕ

Владивосток - Центр «Мой бизнес», (Тигровая, 7)

9.00 – 10.30 – аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

10.30 – 12.00 – УФНС России по Приморскому краю;

10.30 – 12.00 – Государственная инспекция труда в Приморском крае;

12.00 – 13.30 – управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;

13.30 – 15.00 – управление Роспотребнадзора по Приморскому краю;

15.00 – 16.30 – управление Роскомнадзора по Приморскому краю.

Уссурийск - Центр «Мой бизнес», (Тимирязева, 29)

9.00 – 10.30 – аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

10.30 – 12.00 – УФНС России по Приморскому краю;

12.00 – 13.30 – управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;

13.30 – 15.00 – управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Центр «Мой бизнес» в Арсеньеве (Ломоносова, 24)

9.00 – 10.30 – аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

10.30 – 12.00 – УФНС России по Приморскому краю;

13.30 – 15.00 – управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Находка - Центр «Мой бизнес», (Школьная, 4)

9.00 – 10.30 – аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

10.30 – 12.00 – УФНС России по Приморскому краю;

12.00 – 13.30 – управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;

13.30 – 15.00 – управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Дальнегорск - Центр «Мой бизнес», (Сухановская, 1)

9.00 – 10.30 – аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае;

10.30 – 12.00 – УФНС России по Приморскому краю;

13.30 – 15.00 – управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В будущем, подобные приемы введут на постоянной основе. В каждом центре «Мой бизнес» предприниматели смогут получить консультацию в последний четверг месяца.

Напомним, что развитие сети центров «Мой бизнес» в Приморье - одно из главных мероприятий в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В рамках этого проекта действуют несколько направлений. Например, такие важные отрасли как: поддержка экспорта, производственных компаний, и социальных проектов. Получить услугу могут в сети центров «Мой бизнес» как действующие предприниматели, так и новые руководители собственного бизнеса в рамках реализации краевой госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Екатерина Кононенко