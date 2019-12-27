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Приморских чиновников заставили взгрустнуть перед Новым годом
Департамент по профилактике коррупции и связанных с ней правонарушений Приморья предостерег приморских чиновников – как от излишней щедрости, так и от чрезмерного гостеприимства на рабочем месте. В праздники даже приятная мелочь, подаренная от чистого сердца, может стоить государственному служащему свободы, сообщает DEITA.RU
Однако, получить подарки и «присесть» чиновник может и вне стен рабочего кабинета. В профильном ведомстве пояснили это следующим образом: если человек, в отношении которого осуществляется функция госуправления, подарил действущему сотруднику подарок – пусть и не в рабочее время, это легко может расцениваться как взятка. Речь идёт о «посиделках в бане» и других примерах неформального общения, при котором на госслужащего может оказываться «позитивное давление» - в целях лоббирования интересов третьих лиц.
По информации департамента по профилактике коррупции Приморского края, каждый управленец, служащий власти, при приеме на работу знакомится с рядом инструкция и предписаний. В их числе – правила, регламентирующие получение и дарение подарков. Так, чиновник может законно принять подарок, если получает его в ходе протокольного мероприятия, или в официальной командировке или любом другом официальном мероприятии. Однако даже в этом случае он должен сдать подарок руководству. В противном случае это может послужить поводом для «утраты доверия», и последующего увольнения. В случае, если подарок расценивается, как взятка – может дойти и до уголовного дела.
Евгений Черемухин