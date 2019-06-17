Публикация в газете «Хасанские вести», посвященная несостоявшимся 10 июня общественным слушаниям в поселке городского типа Приморском по возведению морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов, вызвала бурную критику (скрины газетной статьи от 15.06.2019 г. находятся в распоряжении редакции). Авторы статьи назвали активистов, протестующих за отмену строительства терминала, экологическими экстремистами, сообщает DEITA.RU.

Напомним, общественные слушания сначала должны были состояться 21 мая, однако в администрацию Хасанского района прибыло столь много обеспокоенных граждан, что здание не смогло вместить в себя всех желающих. Прибывшие экологи, разумеется, были возмущены сложившимся положением, о чем и высказались. Однако работники местной газеты написали о недовольстве людей, которые всей душой переживают за экологию малой родины, следующим образом: «По факту же, слушания, как таковые, в тот день даже не начались: агрессивно настроенные активисты превратили обсуждение в скандал с оскорблением представителей власти и инвесторов».

Слушания перенесли, как ранее информировало ИА DEITA.RU, на 10 июня. Правда, и в этот день мероприятия не состоялось: районные власти не смогли найти помещение, которое вместило бы в себя 300 человек. Недолго думая, слушания отменили, о чем заранее уведомили на официальном интернет-ресурсе района. Самые активные граждане все равно решили съездить, чтобы лично удостовериться, что слушания отменены. А как иначе? Ведь, по мнению протестантов, строительство газового терминала может фактически уничтожить экологию региона. Именно поэтому граждане требуют отмены строительства комплекса.

В свою очередь «Хасанские вести» освещают это событие таким образом, что люди, которых действительно волнует судьба экологии родного края, выглядят сумасшедшими экологами. «10 июня группа из нескольких десятков «экологических активистов» прибыла в посёлок Приморский. Десантировавшись возле администрации, незваные гости начали вести себя агрессивно. Часть из них проследовала в кабинет главы поселения и устроила ему, что называется, допрос с пристрастием: когда состоятся общественные слушания, почему до сих пор не отремонтировали детский сад, …, почему глава поселения до сих пор не привел в порядок автомобильную дорогу в Приморский», — пишут журналисты.

Стоит отметить, что в этой же статье высказался заместитель председателя Думы Хасанского района Руслан Войтюк, по мнению которого «в сложившихся со строительством объекта по перевалке сжиженных углеводородных газов в Приморском городском поселении условиях необходимо провести опрос жителей». Это важно для того, чтобы, как пишут «Хасанские вести», «услышать не мнение совершенно посторонних людей, а мнение тех, кто живет на данной территории, кому сегодня не дают высказаться».

Но самое интересное, наверное, название статьи, которое разместилось на первой полосе газеты. «Экологические экстремисты атаковали администрацию Приморского поселения» — красуется заголовок на титуле. Тут же хочется задать простой до боли вопрос: «Что?..»

Конечно, нас там не было и категорически заявлять, что активисты скандала не устраивали, мы морального права не имеем. Все, что можем написать: «по словам активистов…» да «как рассказали свидетели…», однако можно говорить и даже утверждать, что общественно-политическое издание, которое является рупором администрации Хасанского района, не может себе позволить называть граждан, которые беспокоятся об экологии — экстремистами.

Причина проста до банальности. Согласно определению, данному в толковом словаре С.И. Ожегова, экстремизм — приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике). Сегодня данный термин используется в двух случаях. Во-первых, для шельмования и уголовного преследования общественных активистов, членов оппозиционных движений, независимых журналистов, а во-вторых, для обозначения националистических взглядов и движений.

Тут же возникает вопрос: «Граждан, которые хотят задать инвесторам и властям региона несколько вопросов, касающихся экологии, и которые задумываются о том, чем будут дышать их дети, приравниваются, извините, к кому — националистам или оппозиционерам?»

Это все мои досужие рассуждения о правильности употребления слов в их лексическом значении, однако протестанты тоже хотят задать авторам, заказчикам и депутату, цитируемому в статье, несколько вопросов.

«Депутат Руслан Войтюк, на мой взгляд, очень перегнул палку. И ладно бы только свою, так нет. Он, используя околосепаратистскую риторику, заявил, что, дескать, вопросы поселка городского типа Приморского — это вопросы поселка городского типа Приморского, а не каких-то тут понаехавших. Представляете, это мы в своей стране, оказывается, должны спрашивать, что нас касается, а что касается, но не нас. То есть, если завтра народный избранник захочет инициировать референдум о независимости поселка городского типа Приморского и войти в состав Китая, к примеру, то это будут только вопросы этого населенного пункта? То есть по типу Крымского референдума, так?» — пишут так называемые «экологические экстремисты».

«Но больше всего меня поразил заголовок статьи. Надо же, думаю, в газете, которая приносила бы гораздо больший доход, если бы выпускалась в рулонах и без текста, пишут про каких-то «экологических экстремистов». Присмотрелась, а на фото - все сплошь русские люди, женщины, бабушки, мужчины, врачи, учителя, журналисты, юристы, экологи, которых я лично знаю. А их вот так вот скопом назвали экстремистами? — продолжает протестант, который свой гневный отзыв представил лично журналисту DEITA.RU. — «Разбушевавшиеся активисты выкрали материалы по проекту…» — еще одно уголовное слово «выкрали», то есть, реально на поселке городского типа Приморском совершили набег уголовники-экстремисты-воры? То есть не люди приехали послушать о планах ООО»Восток-ЛПГ» по строительству в заповеднике Земля леопарда завода СПГ, и внести свои замечания, а экологические экстремисты и воры? Я не знаю, действуют ли еще в поселке городского типа Приморском законы РФ или депутаты уже подсуетились, но я просто в шоке от уровня компетенции газеты Администрации района».

Ранее DEITA.RU писало о том, что на грядущем митинге, который состоится на центральной площади Владивостока в день проведения Прямой линии с президентом – 20 июня, эти самые «экологические экстремисты» намерены подписать обращение к депутатам Законодательного Собрания края об инициации процедуры придания Хасанскому району статуса санаторно-рекреационной и туристической зоны.

Напомним, крупный инвестор ООО «Восток ЛПГ», планирующий вложить в проект завода СПГ 4,5 миллиарда рублей, юридически зарегистрирован в заброшенном бараке в поселке Приморском. Компания ООО «Восток ЛПГ» стала резидентом свободного порта Владивосток в июне 2016 года. Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Сжиженный газ планируется поставлять в Китай, Корею и Японию. Поставлять его до терминала планируется по железной дороге.

Екатерина Брязгунова