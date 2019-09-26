Приморских льготников поддержат деньгами

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края установили дополнительные меры поддержки для почетных граждан, профсоюзных деятелей и тренеров, сообщает DEITA.RU.

По инициативе главы региона для отдельных категорий граждан законопроектом установлены дополнительные меры соцподдержки. Неработающие граждане, награжденные почетным знаком "Почетный гражданин Приморского края" и не получающие дополнительного материального обеспечения, предусмотренного федеральным и краевым законодательством, смогут получать ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей и единовременную выплату ко дню Приморского края - 15 тысяч рублей. Выплаты будут предоставляться гражданам после достижения ими возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин либо после назначения им страховой пенсии. Кроме того, установлена единовременная денежная выплата на погребение умершего почетного гражданина Приморского края в размере 50 тысяч рублей.

Проект закона также предоставляет возможность присвоения почетного звания "Ветеран труда Приморского края" приморцам, награжденным после 1 января 2019 года Почетной грамотой территориального объединения профсоюзов, при наличии стажа профсоюзной деятельности не менее 15 лет. В настоящее время в крае зарегистрированы два территориальных объединения профсоюзов - Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Приморского края" и Приморский краевой союз профсоюзных организаций СОЦПРОФ-территориальное объединение организаций профсоюзов.

Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, меры поддержки предусмотрели и для тренеров и инструкторов спортивных школ, проживающих в сельской местности: «Как и педагоги, они будут получать стопроцентную компенсацию расходов на оплату за жилое помещение, отопление и электрическую энергию, если имеют высшее или среднее профессиональное образование и ежемесячную денежную выплату в том случае, если такого образования нет». Поправки были подготовлены по предложению молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края.

Дмитрий Санников