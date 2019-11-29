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26 Ноябрь 2019, 16:15

Приморских отельеров научат правильному приему иностранцев

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Эффективное продвижение товаров и услуг на зарубежный рынок не обойдется без учета особенностей иностранного потребителя. Эту мысль донесут до участников краевого форума «Экспортный потенциал Приморья» его организаторы. Мероприятие, направление на развитие экспорта услуг, пройдет во Владивостоке в понедельник, сообщает DEITA.RU.

Один из спикеров мероприятия, руководитель гостиницы «Экватор» Екатерина Колитенко отметила, что отельерам Приморья, стремящимся работать с иностранными клиентами, необходимо учитывать их «потребительский портрет» и, исходя из этого, создавать благоприятную обстановку.

Эксперт объяснит этот процесс на форуме до мелочей – вплоть до того, как лучше выстроить ванную комнату или какой набор блюд предложить туристам из зарубежных стран. На форуме будут также разобраны типичные ошибки при обслуживании иностранных гостей в отелях и хостелах, отметила спикер в своем выступлении на прошедшей в администрации края подготовительной пресс-конференции.

В рамках секции также будут обсуждены общие мировые тренды сферы гостеприимства, поэтому мероприятие будет полезным для руководителей и представителей не только крупных гостиниц и отелей, но и малых хостелов и апартаментов.

Екатерина Колитенко отметила, что в последние годы в Приморье открывается все больше мест для размещения гостей столицы Дальневосточного федерального округа, и этот сегмент все еще не заполнен и «ждет» молодых предпринимателей.

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