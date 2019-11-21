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Приморских школьников научили правильно оказывать первую помощь

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Учащимся СОШ №21 города Владивостока показали, как нужно правильно оказывать первую помощь пострадавшим, сообщает DEITA.RU.

Мастер-класс проводили студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета в рамках программы, которая выиграла грант Министерства здравоохранения ещё в 2018 году. Благодаря гранту, инициативная группа студентов разработала специальное приложение для смартфона «Спасённая жизнь». Приложение доступно для скачивания бесплатно в App Store и Google Play. В приложении представлены видеоматериалы, сопровождающиеся поясняющими подписями о правильном оказании первой помощи.

Бывают моменты, когда сотрудники скорой помощи отмечают, что неправильно оказанная помощь может лишь навредить. Ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ТГМУ, врач анестезиолог-реаниматолог краевой больницы №1 Павел Князенко прояснил ситуацию.

«Есть большой шанс, что пользователи приложения будут периодически его читать, обновлять, интересоваться им, и при необходимости оказания первой помощи не допустят ошибок. И тому же доктору скорой помощи будет не на что сетовать, если помощь будет действительно оказана правильно. Например, ситуация с кровотечением – минуты, даже секунды решают всё. Если будет правильно наложен тот же жгут, и остановлено кровотечение, доктор скорой помощи сможет только поблагодарить добровольца», - пояснил Павел Александрович.

Кроме приложения, средства гранта направили и на обучение школьников. Десятые классы СОШ №21 с удовольствием поучаствовали в смоделированных ситуациях, где требуется первая помощь. Ребята узнали, как правильно накладывать жгут при кровотечении, что нужно предпринять, когда наступила клиническая смерть, научились оказывать первую помощь при травмах и узнали, что нужно делать в первую очередь при ожогах.

Софья Корф

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