Приморских школьников в возрасте от 14 до 17 лет приглашают принять участие в серии деловых игр «Бизнесмания», сообщает DEITA.RU. На них ребята смогут почувствовать себя предпринимателями и пройти интеллектуальный квест.

Игры будут проходить каждую среду августа и 4, и 11 сентября в библиотеке «БУК» во Владивостоке. Организаторами игры выступают краевой центр «Мой бизнес» и Школа финансовой грамотности для подростков «Kids MBA». Участие в играх бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Как рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (центр «Мой бизнес) Ольга Потарусова, идея игр – вдохновить ребят и научить их основам предпринимательского дела, которые позволят им задуматься о будущем.

«Возможно кто-то из них уже через несколько лет встанет у руля собственной компании в Приморье, будет развивать родной край. В то же время формат игры позволяет легко развить компетенции, необходимые каждому руководителю бизнеса», – отметила Ольга Потарусова.

По словам специалистов школы финансовой грамотности, ребята за время участия в «Бизнесмании» смогут пройти все этапы реализации бизнес-проекта: от его разработки до продвижения конечного продукта. Участники выучат экономическую терминологию, и на практике смогут освоить бизнес-планирование.

«Главная задача игры – развить творческий подход к решению нестандартных задач и предпринимательское мышление у подростков», - рассказали представители школы.

Отметим, что организация серии деловых игр для школьников «Бизнесмания» в Приморье проходит в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Иван Крышан