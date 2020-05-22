Приморских школьников ждет ЕГЭ с 29 июня

Сдача Единых государственных экзаменов начнется в Приморье с 29 июня, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

Как отметили в региональном министерстве образования, ЕГЭ необходимо сдавать только тем учащимся, которые планируют поступать в вузы. Выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, аттестуют на основании текущих, уже имеющихся отметок, и они получат свои аттестаты.

Первые предметы, по которым пройдет ЕГЭ, – география, литература, информатика и ИКТ. Экзамены назначены на 29 июня. Следом – русский язык, его будут сдавать 2,3 июля. Сразу два дня для проведения этого самого массового экзамена выбрано для того, чтобы разделить выпускников и избежать большого скопления ребят в аудиториях.

6 июля выпускники станут защищать знания по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии. 16 июля учащиеся смогут сдать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (этот день определен только для письменной части экзамена). 18, 20 июля – дни, предусмотренные также для сдачи ЕГЭ по иностранным языкам, но второй, устной части.

На входе в пункты проведения экзаменов все участники процесса: организаторы, педагоги и выпускники будут проходить термометрию. Аудитории дезинфицируют.

В расписании предусмотрят также резервные дни для сдачи ЕГЭ. О них информация появится позже.

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов проводиться не будет в связи со сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой. Аттестацию учащихся по всем предметам, в том числе русскому языку и математике, проведут по текущим оценкам.

Накануне на совещании по ситуации в системе образования Владимир Путин заявил о том, что в этом году в стране ЕГЭ пройдет 29 июня. При этом будет соблюден весь необходимый формат: социальная дистанция между учениками, дезинфекция кабинетов. Также всех выпускников обеспечат масками. Готовить к экзаменам учеников школы будут в дистанционном режиме.

Помимо этого, Владимир Путин решительно опроверг слухи о том, что российское образование перейдет на дистанционную форму после окончания пандемии коронавируса.

- Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, - заявил Владимир Путин.