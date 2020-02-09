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Приморских волонтеров поблагодарили за помощь в поиске пропавших детей
Приморские полицейские выразили благодарность волонтерам организации по поиску пропавших детей
В городе Партизанске полицейские встретились с представителями организации «Примпоиск», чтобы выразить слова благодарности за многолетнюю помощь в проведении поисковых мероприятий, сообщает ИА DEITA.RU по материалам УМВД по Приморскому краю.
Не считаясь с личным временем, днем и ночью волонтеры приходят на помощь полиции – создают поисковые отряды, участвуют в обследовании местности, проводят информационную поддержку путем распространения информации в социальных сетях.
Начальник отдела МВД России по городу Партизанску Денис Волосухин вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, слаженную, упорную и эффективную деятельность, участие в поиске граждан, пропавших без вести на территории Партизанского городского округа, представителю общественной организации «ПримПоиск» Анастасии Стародумовой.