Межведомственная группа выявила нарушения в деятельности золотодобывающих компаний на севере Приморья, им грозят штрафы до полумиллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

В июне 2019 года рабочая группа, в состав которой вошли представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, «Примлеса» и краевого профильного департамента, проверила пять участков недр, где ведется добыча золота, и обнаружила нарушения в сфере недропользования, водного и лесного законодательства. Были зафиксированы ненадлежащее состояние участков недр, несанкционированное размещение отходов производства, а также несоблюдение технологии разработки месторождения.

В итоге материалы проверки были направлены во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения. Золотодобытчикам грозит серьезный штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что в Приморье в данной сфере действует 43 лицензии у 35 недропользователей, которые в прошлом году добыли 330 килограммов драгоценного металла.

Иван Юрьев