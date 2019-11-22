Приморский бизнесмен уличил Илона Маска в нехорошем

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В пятницу, 22 ноября, на своей странице в Facebook генеральный директор КГ «ДНС» Дмитрий Алексеев написал, что новый дизайн для пикапа компания Tesla взяла у «КиберТанка», сообщает DEITA.RU.
Дмитрий Алексеев начал свой пост с вопроса, все ли видели новый дизайн от Tesla?
«Встречайте Cybertruck. Все готовы к тому, что это будет через пару лет считаться иконой стиля? А вообще, это они идею взяли у нашего «КиберТанк»», - написал у себя на стене приморский предприниматель.
Свой пост он проиллюстрировал фотографиями, на которых изображен новый пикап Tesla и «КиберТанк» компании «ДНС». В итоге гендир ДНС дописал, что переезд одного из сотрудников в Канаду не прошел «просто так».
Компания Tesla производит электро-автомобили, руководит предприятием Илон Маск, который также делает разработки в создании космических ракет.
Иван Крышан