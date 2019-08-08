Зачем глава Приморского края Олег Кожемяко ушел в тень, почему охладели отношения с Москвой и когда регион ждут новые громкие уголовные дела, информационному агентству DEITA.RU рассказал эксперт, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Местные жители и СМИ не могли не заметить, что Олег Кожемяко незаметно пропал из медийного поля, и его активность заметно снизилась в последние месяцы, что особенно заметно на фоне его довольно агрессивной избирательной кампании. По мнению эксперта, это связано с переделом сфер влияния в регионе.

«Глава Приморского края Олег Кожемяко должен полностью переформатировать регион под себя. Судьба Андрея Тарасенко показала, что, объединившись, элиты способны влиять на судьбу региона, а федеральный центр это не устраивает. С другой стороны, сам Кожемяко не в восторге от того, как прошла его избирательная кампания, на которую были потрачены колоссальные средства, его отношения с Москвой, мягко говоря, охладели. Сегодня он пытается навести в субъекте порядок самостоятельно, опираясь только на собственные силы, задействуя в основном силовые институты. Один из ярких примеров – это старт антикоррупционной кампании, которая в ближайшем будущем должна сепарировать местные элиты на тех, кто не будет сопротивляться «новой метле» и отойдет от дел, и тех, кто постарается дать отпор новым хозяевам и против которых начнут серьезно работать. Так что «посадки», скорее всего, только начались, думаю, в будущем будет еще несколько громких дел», - заявил Илья Гращенков.

Первой ласточкой межэлитной войны в Приморье стала отставка депутата Законодательного Собрания Игоря Чемериса с поста руководителя комитета по социальной политике и защите прав граждан. Его жена заявила, что «этого потребовал губернатор». Не секрет, что Игорь Чемерис относится к группе «людей Дарькина», противостояние Кожемяко с которым – давняя история региональной политики. Обострившаяся клановая борьба спровоцировала медийные атаки и бурную перепалку, затем наступило затишье. Вероятно, временное. Так как, учитывая заметно возросшую протестную активность в Приморье, лодку все-таки кто-то раскачивает.

Директор Центра развития региональной политики отметил, что протестная активность в регионе нарастает пропорционально общероссийскому напряжению, но местные власти пока предпочитают ее терпеть, чем подавлять.

«Недовольных во Владивостоке процентно меньше, чем в митингующей Москве, но и здесь их число растет, так как ухудшаются социально-экономические показатели – более чем на 25% за год. Большая часть граждан недовольны своим материальным положением, чувствуют его ухудшение, хотя на «политических» показателях, таких как рейтинг «ЕР», доверия Путину и губернатору – это пока слабо отражается. В целом по ДВФО позиции у края достаточно устойчивые, с точки зрения стабильности власти, а значит и протестную активность легче терпеть, чем подавлять, так как опасности она пока не представляет», - считает эксперт.

По мнению директора Центра развития региональной политики, федеральному центру сейчас не до Приморья, есть в ДФО другие «горячие точки», требующие первоочередного внимания, и это позволило приморскому губернатору уйти в тень.

«Федеральный центр и полпредство в ДВФО сейчас сфокусированы на других регионах Дальнего Востока – Сахалине, Камчатке, ЕАО, Хабаровском крае и Амурской области. Поэтому Приморский край на какое-то время выпал из сферы краткосрочных интересов, что дает Кожемяко возможность немного уйти в тень и заняться вопросами внутреннего управления. Таким образом, Олег Кожемяко сегодня выстраивает новую вертикаль, в которой он должен навести порядок среди местных элит, выстроить новые отношения с федеральным центром, а также определить задел на будущее – например, проект объединения Приморья и Сахалина. Понятно, что в нынешней ситуации такое положение вещей невозможно, однако как проект экспансии приморской власти в соседние регионы, он дает представление об амбициях и стратегиях руководства», - подчеркнул Илья Гращенков.

Отметим, ранее эксперт прогнозировал сохранение политической напряженности в Приморье.

«Учитывая тот массив бизнес-интересов, прежде всего по рыбе, у Кожемяко сейчас слишком много конкурентов из числа обделенных им представителей элит. То есть предвыборные договорённости с краевыми элитами могут означать, что политическое напряжение и антимосковские настроения сохранятся, как это было и до избрания Кожемяко», - отмечал Илья Гращенков интервью DEITA.RU.

Светлана Алеутская