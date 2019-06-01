Выборная компания 2019 года может повторить сценарий Приморского и Хабаровского краев, где во втором туре выборов глав регионов фактические победил и победил кандидат не от партии власти, сообщает DEITA.RU. Об этом на своей странице в Facebook заявил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По словам аналитика, уровень доверия к власти и главе государства в России немного упали. Однако, главное не это! Главное то, что обвалился рейтинг социального самочувствия. В некоторых регионах, например, в Калмыкии он рухнул более чем на 70 процентов. В Архангельской области тоже не все хорошо — эмоциональный аспект оценки россиянами своего положения упал на 60 процентов, а в Орловской, Ивановской и Новгородской областях — на 50 процентов.

Также Гращенков отмечает, что рейтинг президента пострадал не настолько сильно. Так, на Сахалине и в Калининграде он обрушился на 19 процентов и это максимум. В основном он понизился не более, чем на четыре процента. Поэтому здесь переживать пока стоит. Все более или менее стабильно с рейтингом губернаторов. Максимальное падение можно наблюдать у губернаторов Орловых. Рейтинг Алексея Орлова, губернатора Калмыкии, упал на 68 процентов, у главы Архангельской области Игоря Орлова немного лучше — минус 48 процентов, что тоже не есть хорошо. У остальных губернаторов можно наблюдать падение, но оно не столь критичное.

При всем этом рейтинг «партии власти» на сегодняшний день максимально низкий. Дно, как отмечает Гращенков, обнаружено в Волгоградской области — 25 процентов. Средний по партии в регионах — 30 процентов, однако есть и те, где 40 процентов и даже выше.

Проанализировав цифры, политолог приходит к неутешительному выводу: так как рост социального самочувствия наблюдается только в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге протестная коалиция будет формироваться в регионе. «И запоздало (к лету) ударит по первой графе – запросу на обновление. Затем по рейтингу ВДЛ, затем – по партии ЕР (как раз к осени). В итоге кампания-2019 опять может выйти на волну протестного голосования и ввиду зачищенных от реальных конкурентов полей обернуться победой техников от ЛДПР и КПРФ», — пишет Илья Гращенков.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин поручил создать критерии оценки региональных властей. Первым в списке оказался уровень протестной активности в конкретно взятых регионах. Из-за этого критерия тяжелее всего, разумеются, придется губернаторам Дальнего Востока: народец тут взрывной. Все больше просыпается древняя кровь каторжан, ссыльнопоселенцев, ловцов «длинного рубля»… Привычка бузить и митинги митинговать у этих людей на генетическом уровне. Редакция ИА DEITA.RU разбиралась, чем недоволен Дальний Восток, и к чему это может привести.

Екатерина Брязгунова