Приморский кадастровый инженер похитила 28 земельных участков

По данным Прокуратуры Приморского края, суд Надеждинского района вынес приговор о лишении свободы на три года кадастрового инженера по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Прокуратуру ПК.

Женщина, преследуя корыстные цели, составляла ложные декларации об якобы построенной на земельных участках недвижимости, что позволяло ей в дальнейшем приобретать эти участки по сниженной цене. В результате таких манипуляций она приобрела право собственности на 28 земельных участков Хасанского района Приморского края, причинив администрации района ущерб более 7 миллионов рублей.

По приговору суда осужденная полностью возместила весь причиненный ущерб и проговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.