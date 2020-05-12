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Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий

Приморский краевой суд

Работа ведётся согласно ранее направленным извещениям о дате, времени и месте судебного заседания

Приморский краевой суд с 12 мая текущего года возобновил рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел, сообщили ИА DEITA.RU в суде.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте учреждения, доступ в здания суда разрешен лишь тем гражданам, которые являются участниками судебных процессов, а также обращающимся в Приемную суда.

В суде подтвердили возобновление работы с 12 мая, но сообщили, что вся работа будет проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.

Сохранение мер по безопасности здоровья продиктовано ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. На входе в здание проверяют температуру при помощи бесконтактного термометра. Лиц, чья температура тела будет выше показателя в 37 градусов не пустят в здание суда. Тоже самое касается людей с симптомами заболевания – кашлем и насморком – пройти в суд им не удастся.

В здании Приморского краевого суда действует и масочный режим, распространённый на всей территории региона – людям необходимо позаботиться о защите органов дыхания средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, сотрудники и посетители суда должны соблюдать социальную дистанцию, а также обрабатывать руки антисептиками.

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