Приморье снова тонет. Похожая ситуация повторяется если не каждый год, то раз в три или четыре – это точно. Похоже, что край не усвоил урок 2016-го года, когда в преддверии ВЭФ на его территорию обрушился разрушительный тайфун «Лайонрок». В регионе был введен режим ЧС федерального масштаба, и кадры утонувшего края показали на весь мир, ведь в Приморье на Восточный экономический форум прибыли тысячи гостей из десятков стран мира. Тогда губернатора даже отпустили с международного мероприятия и выдали ему в помощь целого министра ЧС.

Тайфун «Лайонрок» принес в край 400 мм осадков и подтопил 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 11 тысяч домов, 536 из которых были признаны непригодными для проживания, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. 549 километров дорог, 115 моста, 32 из которых восстановлению не подлежали.

В то непростое время лично президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев направили в Приморье всю возможную помощь: дополнительные силы МЧС, более 1,3 миллиардов рублей на выплаты пострадавшим и дополнительные средства на разработку проектной документации по расчистке русел рек и строительству дамб.

Кроме того, кабинет министров резервировал еще почти два миллиарда рублей на восстановление транспортной инфраструктуры края. Приморье получило шанс догнать и перегнать свое отставание в этой сфере. Однако чехарда со сменой руководства края – а за три года краем успели поуправлять 3 губернатора – или еще какие-то причины не позволили в полной мере воплотить намеченные тогда планы в жизнь. Вероятно, некоторые так и остались обещаниями.

Так, неизвестна судьба новой амбулатории в поселке Светлая, траверс на Большой Уссурке, дамбы на реке Уссури и многих других обещанных объектов. В открытых источниках удалось найти, что в 2017-м готова была проектная документация на получение федеральных субсидий в размере 168 миллионов рублей на 6 объектов, расположенных в зонах подтопления. В том же году планировалось закончить проектирование защитных сооружений для села Милоградово в Ольгинском районе, поселка Шумный в Чугуевском районе и Дальнегорска. Также в официальном релизе администрации края сообщалось, что не все документы по ликвидации последствий ЧС в Приморье были одобрены Минфином, поэтому часть работ по расчистке русел рек и защите от наводнений не завершена по причине отсутствия финансирования

Что касается мостов, сообщалось, что до конца 2018-го планируется завершить строительство 8 из 32 разрушенных мостов. В декабре прошлого года Примавтодор заявлял о завершении ремонта четырех мостов на Севере края, поврежденных во время тайфуна «Лайонрок».

Последние выплаты, пострадавшие от наводнения приморцы получили лишь в июле 2019-го: 5 июля администрация края сообщала о поступлении дополнительных средств в размере 2,5 миллионов рублей из резервного фонда правительства на единовременную матпомощь пострадавшим от тайфуна «Лайонрок».

И вот опять режим ЧС объявлен в Приморье накануне юбилейного Восточного экономического форума. На сегодняшний день он действует в 15 районах края, где подтоплены 859 жилых домов, 6135 приусадебных участков и огородов в 29 населенных пунктах, поврежден 61 участок на дорогах края. Но это еще не все: МЧС обещает в ближайшее время опять дожди, на большей территории края. Все это Приморье уже проходило 3 года назад, готов ли край к удару стихии, усвоен ли урок, покажет время. Но кадры затопленного Приморья говорят сами за себя.

Михаил Светлов