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Приморский край признали самым готовым к приходу китайских инвесторов

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Аналитическая компания iMARS составила «рейтинг коммуникационной готовности» российских регионов к совместной деятельности с бизнес-сообществом и потребителями из Китайской Народной Республики. Первое место по итогам исследования занял Приморский край, сообщает DEITA.RU.

При составлении рейтинга учитывались показатели готовности региональных институтов развития к взаимодействию с китайскими партнерами, активности местных бизнесменов в КНР, частоты появления регионов в СМИ и социальных сетях Поднебесной.

По итогам подсчета показателей Приморский край с большим отрывом занял первое место. Аналитики отметили не только высокие позиции региона по уровню взаимодействия с китайским бизнесом, но и дали оптимистичные прогнозы касательно дальнейшего увеличения числа туристов, инвесторов и импортеров из Поднебесной.

Факт того, что Приморье – это регион, который имеет наиболее тесные экономические связи с Китаем, уже давно подтвержден статистически. КНР занимается 1 место по числу туристов в Приморском крае. Причем, доля гостей из Поднебесной увеличивается с каждым годом.

Кроме того, в регионе сегодня работает более 200 компаний с китайским капиталом, более 40 из которых имеют статус резидента Свободного порта Владивосток или территорий опережающего развития. Китайские компании заняты в различных секторах приморской экономики – в деревообработке, сельском хозяйстве, туризме, горной промышленности и в других. Отметим, наращивание взаимодействия с иностранными инвесторами – одна из важнейших целей государственной программы Приморья «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

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