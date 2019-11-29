Приморский край снова представят на главной выставке Дальнего Востоке

На следующей неделе в Москве состоится третья выставка «Дни Дальнего Востока», на которой традиционно будет представлен и Приморский край. Павильоны выставки будут работать на широкой стороне Нового Арбата всю неделю – до 8 декабря, сообщает DEITA.RU.

Приморье вместе с другими прибрежными регионами Дальнего Востока порадует жителей и гостей столицы своими морепродуктами. На выставке будет представлена продукция, произведённая на «дальневосточных гектарах», в частности, из Приморья привезут мед и травяные сборы. Все продукты будут реализовываться по ярмарочным ценам.

Широко представлено будет Приморье и в кулинарной программе «Дней Дальнего Востока». В меню форума присутствуют пянсе с древесными грибами, пельмени с красной икрой и бургеры с крабом.

Жители центральной части России смогут приобрести на выставке также книжную литературу о Дальнем Востоке и Приморском крае, в том числе путеводители, научно-популярные и художественные произведения.

На специально смонтированных сценах публику порадуют приморские творческие коллективы, которые выступят в рамках общего концерта с коллегами из других регионов Дальнего Востока. Также в рамках дальневосточной недели пройдут многочисленные мастер-классы, тематические конкурсы и игры для детей всех возрастов.

По завершении выставки в московском Экспоцентре пройдет Фестиваль Дальнего Востока (12-14 декабря). На нем будут представлены интерактивные экспозиции, рассказывающие о наиболее живописных местах в Приморье и на Дальнем Востоке. Также посетителей Экспоцентра ждет целая познавательная программа о регионе.