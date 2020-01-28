Приморский курорт почистили от мусора

Приморские активисты Общенародного фронта ликвидировали свалку мусора в поселке Славянка, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в приморском ОНФ, на территории поселка активисты обнаружили свалку мусора по улице Полковой, которая, по их мнению, создавала реальную угрозу экологии поселения и здоровью местных жителей. Среди мусора «люди Путина» обнаружили покрышки, строительный мусор, автомобильные масла и другие легковоспламеняющихся материалы.

«Наличие мусора угрожало жизни людей и экологии поселения, поэтому нашей задачей было скорейшая ликвидация мусора», – рассказал активист ОНФ Константин Дроздов.

По факту обнаружения свалки активисты направили письмо в районную администрацию, в котором прописали возможные риски ее существования. После получения письма свалка была сразу же ликвидирована. Всего на специальный полигон было вывезено порядка 70 кубометров метров ТБО. Работы провели специалисты управляющей компании.

Член приморского ОНФ Константин Дроздов добавил, что активисты движения будут и дальше мониторить экологическую ситуацию и выявлять другие свалки в неположенных местах.

Напомним, что поселок Славянка находится южнее Владивостока и является одни из любимейших мест отдыха местных жителей и гостей региона.

Иван Юрьев