Приморский мэропад: в крае назревает смена элит

Экс-мэр Находки Борис Гладких раскрыл подробности своего ухода с поста градоначальника. И это не первый "мэрский вопрос" с начала года, и явно не последний. В Приморье назревает череда отставок глав муниципалитетов, сообщает ИА DEITA.RU.



Откровенное интервью Гладких опубликовано на портале Находка News. По словам Гладких, он давно запланировал свой уход с должности, и в этой связи необходимо было найти достойного преемника. Человек был найден. Сейчас он уже работает в должности первого заместителя городского главы. Преемником Гладких станет Тимур Магинский.

Мэр характеризует его, как опытного и перспективного чиновника с хорошим образованием. Но самым главным преимуществом Борис Гладких считает тот факт, что Тимур Магинский не связан ни с кем в Приморье. У него нет покровителей или друзей во влиятельных структурах, равно как нет и оппонентов – уверен Гладких.

Ранее Магинский возглавлял администрацию города Корсаков на Сахалине. Борис Гладких пообещал передать неспокойное хозяйство новому шефу и продолжать свой жизненный путь – уже вдали от большой политики.

Но тезис Бориса Гладких о «несвязанности» Магинского ни с кем из приморских лидеров несостоятелен. Тимур Магинский – человек губернатора Приморья Олега Кожемяко. Именно Кожемяко переманил его с Камчатки на Сахалин, и там Магинский, начав путь от советника главы, дорос до мэра целого города. Биография Магинского впечатляет.

Так, уже в 2010 году в возрасте 32 лет он стал заместителем министра Камчатки и начальником отдела экономики регионального минсельхоза. Перебравшись на Сахалин, возглавил департамент государственных программ. На тот момент Магинскому было 35 лет.

Магинский – самый свежий из списка новых градоначальников Приморья. Но почти единовременно с известием о преемнике Гладких мэр был наконец-то избран в другом проблемном городе – Арсеньеве. Два года в моногороде царила политическая неразбериха, начавшаяся с увольнения Александра Коваля, конфликтовавшего с тогдашним вице-губернатором Гагиком Захаряном.

15 мая дума города единогласно избрала мэра. Им стал Владимир Пивень. Новый градоначальник имеет высокий авторитет в городе, ибо он является выходцем из рабочего класса. В разные годы Пивень работал на «Аскольде», «Прогрессе» и прочих предприятиях. Таким образом, двухлетний политический кризис в городе хотя бы временно разрешен.

В феврале с треском вылетел с мэрского кресла глава Артема Александр Авдеев. Последней каплей стала встреча губернатора с населением, во время которой из-за проблем с ЖКХ и прочих претензий люди принялись скандировать – «Авдеева в отставку!». Губернатор Кожемяко людей услышал - и порекомендовал мэру покинуть пост, что он и сделал. Правда, судя по всему, порка была образцово-показательной, так как Авдеев позже получил статус советника по строительству. Ну а новым мэром Артема был назначен экс-мэр Спасска-Дальнего Вячеслав Квон, которого ранее, кстати, хотели отправить мэром в Находку.

Кресло шатается и под мэром Большого Камня Александром Андрюхиным. В мае прошлого года он получил аж два выговора с разницей в пару дней. Сначала Олег Кожеямко «нагрузил» Андрюхина претензией по стройке микрорайона для рабочих завода «Звезда», а следом замечания высказал и глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Несмотря на обвинения в неэффективности, глава города самостоятельно в отставку не подает и работу продолжает. Но без кардинальных перемен в городе президентского внимания долго он в кресле не продержится. А перемены давно назрели, чего стоит только последний скандал в Большом Камне с вызывающим баннером, размещенном неизвестными на въезде в город. В цензурном переводе, надпись на нем гласила, что нормальные дороги тут заканчиваются, а дальше начинается беспросветная тьма. В тот же вечер начался ремонт дороги.

Эксперты утверждают: неспокойно и в стане главы Лесозаводска Сергея Михайлова. Михайлов только в ноябре 2018 года возглавил округ. После назначения Олег Кожемяко в соцсетях написал – «отношение к людям надо менять», возлагая на нового мэра большие надежды. Источники DEITA.RU говорят, что надежды не оправдались, и это первый на очереди на смену глава сейчас.

Очевидно, что в Приморье наступила активная фаза смены элиты, которая не смогла продемонстрировать свою эффективность. При этом, многие из них были назначены уже в эпоху Олега Кожемяко. Найти надежных и грамотных управленцев сложно, но даже формальное наличие мэра – лучше «семибоярщины».