"Проще ничего не делать": глава компании DNS Дмитрий Алексеев раскритиковал российские бизнес-реалии и рассказал о репрессиях в деловой среде, сообщает DEITA.RU.

«Сейчас все думают только о том, как не попасть под каток уголовного преследования. В стране уже давно “посадки” стали любимым инструментом управления, а сейчас этот инструмент сломался, и уголовное преследование стало хаотичным» - написал Алексеев в своих соцсетях.

Он также сказал, что бизнесмены уже давно не думают ни о каком инвестиционном климате в стране. Им просто не до этого, ибо все запуганы. Алексеев высказался о последних резонансных уголовных делах.

«Уголовная статья берется первая попавшаяся под руку, реальные же мотивы находятся в другой плоскости» - написал он.

Речь идет о журналисте Иване Голунове с подброшенными наркотиками и Элине Сушкевич - реаниматологе перинатального центра Калининградской области, обвиняемой в умышленном убийстве ребенка.

Алексеев откровенно говорит, что сейчас ничего не делать - самая безопасная стратегия. Да и то никто ни от чего не застрахован.

«Чиновники предпочитают не принимать никаких решений, а предприниматели стремятся скорее вывести в безопасное место уже заработанное, чем начинать новые проекты» - резонно замечает Алексеев.

Бизнесмен считает причиной зла бардак в системе управления страной и в правоохранительных органах. Именно это, по его мнению, является причиной застоя и падения доходов населения России.

У бизнеса просто нет стратегии, чтобы работать без риска сесть в тюрьму - уверен предприниматель.

Отметим, согласно данным статистике МВД, сейчас количество уголовных дел против предпринимателей растет со скоростью 20-25% каждый год, а за последние 7 лет их количество увеличилось более, чем втрое.

Василий Кучин