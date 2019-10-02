Приморский олигарх рассказал о криминале 90-х

Основатель компании «ДНС» Дмитрий Алексеев в интервью Forbes опроверг стереотип о том, что во Владивостоке было опасно в 90-е годы, сообщает DEITA.RU.

Журналист делового издания задал предпринимателю следующий вопрос: «Есть такой стереотип, что это портовый город и достаточно был опасный. Возможно, и сейчас есть определенные риски. Как вы пережили 90-е и начали такой успешный бизнес?».

На это директор «ДНС» заявил, что данный стереотип просто миф, а воспоминаний о 90-х, как о сплошном кошмаре у него нет, но добавил, что нюансов было много.

«Я думаю, что именно специфика портового города заключается в том, что в таких городах лучше торговать, чем бегать с дубинкой. Поэтому достаточно быстро все сообразили, что заниматься бизнесом лучше, чем бандитизмом», - отметил руководитель российского ритейлера.

Отметим, что в последнее время приморский бизнес заговорил о дежавю, что 90-е возвращаются. Недавно DEITA.RU писало о том, что в Находке последние два года мелкий бизнес горит в прямом смысле этого слова. Так, поджигают маленькие магазины и ларьки, производственные базы рейдерски захватывают с оружием в руках. На все это предприниматели жаловались новому краевому прокурору. О лохматых 90-х вспомнил и предприниматель из Владивостока, который столкнулся с рейдерским захватом своего имущества в МУП «Аквамир», сдающем в аренду помещения Владивостокского океанариума: ему попросту не отдают его имущество и оборудование.

Напомним, что по рейтингу самых богатых частный компаний России журнала Forbes ГК «ДНС» заняла 31-ю строчку. Общая выручка компании превысила 280 млрд. рублей в прошлом году. Всего в список Forbes попало две компании с Дальнего Востока, вторая - Дальневосточное пароходство, которая владеет Владивостокским морским торговым портом, но ее штаб-квартира находится в Москве.

Иван Юрьев