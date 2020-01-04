Приморский парадокс: закон Медведева работает только здесь

C 1 января в России вступил закон, разрешающий автодилерам самостоятельно оформлять все документы на авто в ГИБДД. Но по факту новые правила не работают - автодилеры опасаются новой схемы, сообщает DEITA.RU.

Для того, чтобы оформить машину непосредственно при покупке, автодилер должен купить дорогостоящее оборудование по печати госзиаков. Изначально планировалось, что издержки на покупку оборудования будут компенсированы за счет роста потока клиентов, но такой тенденции пока не наблюдается.

Подавляющее большинство продавцов отправляют владельцев новых машин в ГИБДД. Что касается цен, то сейчас печать номеров в дорожной полиции стоит около 2 тысяч рублей. Свидетельство о регистрации обойдется в пятьсот рублей, а запись в паспорте машины обойдется в 350.

Примечательно, что новый закон заработал только в одном регионе России - в Приморье. Автодилеры и раньше оказывали такие услуги. Например, в автоцентрах «Лексус» и «Фольксваген» было возможно оформить все на месте.

Расчет был на клиентов бизнес-класса, ибо цена услуги составляла около 30 тысяч рублей. Но сейчас такой ценник - вне закона, и бизнес выгодным быть перестал. За исполнением нормативов цен следит Федеральная антимонопольная служба.

Кроме того, дилерскому центру надо встать на учет в ГИБДД, принять на работу еще одного сотрудника, который будет заниматься оформлением документов, а регламент и методика работы до сих пор не утверждены.

Инициатива правительства подразумевает тотальное упрощение покупки машины. Человек получает технику, набор номерных знаков, ключи от автомобиля и прочие документы. Но большинство дилерских центров боятся убытков - в краткосрочной перспективе затраты не окупятся.

Отметим, в России в 2019 году объемы продажи новых машин продолжили стремительное падение. По имеющимся данным на осень прошлого года, всего с января по октябрь был продан 1 423 449 автомобилей, что на 34 408 единиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Самой продаваемой машиной в октябре была Lada Granta.

Василий Кучин