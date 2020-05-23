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Приморский подросток госпитализирован после взрыва кипятильника
Парень обжег глаза
Нестандартный инцидент с бытовым прибором произошел в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU.
В одном из домов поселка городского типа Дунай (ЗАТО Фокино) с помощью кипятильника подогревалась вода. В какой-то момент техника дала слабину, и кипятильник разлетелся на куски. Инцидент произошел 20 мая, пишет «Рен-ТВ».
По информации издания, рядом с неисправным прибором в этот момент находился 14-летний мальчик. Его пришлось отправить в больницу с ожогами в глазное отделение.
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