Приморский подросток госпитализирован после взрыва кипятильника

Нестандартный инцидент с бытовым прибором произошел в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU.



В одном из домов поселка городского типа Дунай (ЗАТО Фокино) с помощью кипятильника подогревалась вода. В какой-то момент техника дала слабину, и кипятильник разлетелся на куски. Инцидент произошел 20 мая, пишет «Рен-ТВ».

По информации издания, рядом с неисправным прибором в этот момент находился 14-летний мальчик. Его пришлось отправить в больницу с ожогами в глазное отделение.