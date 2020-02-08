telegr wh call

Новости

CК заинтересовался сообщениями о массовых убийствах ветеранов

8 Февраль 2020, 12:45

«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня

8 Февраль 2020, 12:04

Синоптики обещают небольшой обложной снег в Приморье

8 Февраль 2020, 11:45

Водитель с сердечным приступом спровоцировал массовое ДТП

8 Февраль 2020, 11:15

В субботу 23 междугородних автобуса отменили рейсы в Приморье

8 Февраль 2020, 10:33

Работает эвакуатор: парковку запретят на двух улицах во Владивостоке

8 Февраль 2020, 10:15

На карантине по коронавирусу в Приморье находится 91 человек

8 Февраль 2020, 09:45

Владимир Путин выплатит по 75 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы

8 Февраль 2020, 09:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня

Огонь

Гражданин горел, лежа на теплотрассе

В Артеме в одном из городских районов полицейский Иван Мизгирев спас от гибели мужчину без определенного места жительства, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает полиция Артема, сотрудник полиции патрулировал городские улицы и заметил огонь, который полыхал в районе теплотрассы. Молодой человек дал сигнал о происшествии, после чего поспешил на место ЧП.

Сотрудник ведомства нашел между труб мужчину, одежда на котором уже очень сильно разгорелась. Страж порядка потушил огонь и оказал первую медпомощь пострадавшему. После этого мужчину без определенного места жительства забрала полиция.

В ведомстве отметили, что, если бы не вовремя подоспевшая помощь от полицейского, мужчина скончался бы в пламени. 

мизгирев

Читайте также:

"Колбаса подкоптилась": загорелся торговый павильон на Крыгина

СК нашел виновных в пожаре ТЦ «Максим»

Рабство на Дальнем Востоке никто не отменял

Александра Маслова

Популярное

Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье

Узбек с подозрительным мясом привлек внимание полицейских

Стать россиянином будет проще

Выборы ждут Приморье уже в марте
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...