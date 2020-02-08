Новости
CК заинтересовался сообщениями о массовых убийствах ветеранов
8 Февраль 2020, 12:45
«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня
8 Февраль 2020, 12:04
Синоптики обещают небольшой обложной снег в Приморье
8 Февраль 2020, 11:45
Водитель с сердечным приступом спровоцировал массовое ДТП
8 Февраль 2020, 11:15
В субботу 23 междугородних автобуса отменили рейсы в Приморье
8 Февраль 2020, 10:33
Работает эвакуатор: парковку запретят на двух улицах во Владивостоке
8 Февраль 2020, 10:15
На карантине по коронавирусу в Приморье находится 91 человек
8 Февраль 2020, 09:45
Владимир Путин выплатит по 75 тысяч рублей в связи с 75-летием Победы
8 Февраль 2020, 09:15
«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня
Гражданин горел, лежа на теплотрассе
В Артеме в одном из городских районов полицейский Иван Мизгирев спас от гибели мужчину без определенного места жительства, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщает полиция Артема, сотрудник полиции патрулировал городские улицы и заметил огонь, который полыхал в районе теплотрассы. Молодой человек дал сигнал о происшествии, после чего поспешил на место ЧП.
Сотрудник ведомства нашел между труб мужчину, одежда на котором уже очень сильно разгорелась. Страж порядка потушил огонь и оказал первую медпомощь пострадавшему. После этого мужчину без определенного места жительства забрала полиция.
В ведомстве отметили, что, если бы не вовремя подоспевшая помощь от полицейского, мужчина скончался бы в пламени.