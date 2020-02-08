«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня

В Артеме в одном из городских районов полицейский Иван Мизгирев спас от гибели мужчину без определенного места жительства, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает полиция Артема, сотрудник полиции патрулировал городские улицы и заметил огонь, который полыхал в районе теплотрассы. Молодой человек дал сигнал о происшествии, после чего поспешил на место ЧП.

Сотрудник ведомства нашел между труб мужчину, одежда на котором уже очень сильно разгорелась. Страж порядка потушил огонь и оказал первую медпомощь пострадавшему. После этого мужчину без определенного места жительства забрала полиция.

В ведомстве отметили, что, если бы не вовремя подоспевшая помощь от полицейского, мужчина скончался бы в пламени.



