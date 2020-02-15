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Приморский работодатель год удерживал зарплату работников
Сейчас ведется уголовное дело
Почти 100 тысяч рублей должен руководитель одного из коммерческих предприятий Приморья своим сотрудникам, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на Следственный комитет края.
Как отметили в ведомстве, зарплату несколько работников не видело около года – по причине того, что начальник из личного интереса не платил денег нескольким своим сотрудникам.
Общая сумма долга составила более 98 тысяч рублей. Сейчас ведется уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что для возмещения ущерба пострадавшим уже принимаются меры.
Напомним, что по данным на конец прошлого года почти в три раза снизился объем задолженности по выплатам трудящимся. С начала года сотрудникам различных предприятий выплатили 383,6 миллиона рублей.