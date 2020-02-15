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6 Декабрь 2019, 18:15

Приморский работодатель год удерживал зарплату работников

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Сейчас ведется уголовное дело

Почти 100 тысяч рублей должен руководитель одного из коммерческих предприятий Приморья своим сотрудникам, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на Следственный комитет края.

Как отметили в ведомстве, зарплату несколько работников не видело около года – по причине того, что начальник из личного интереса не платил денег нескольким своим сотрудникам.

Общая сумма долга составила более 98 тысяч рублей. Сейчас ведется уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что для возмещения ущерба пострадавшим уже принимаются меры.

Напомним, что по данным на конец прошлого года почти в три раза снизился объем задолженности по выплатам трудящимся. С начала года сотрудникам различных предприятий выплатили 383,6 миллиона рублей.

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