Приморский работодатель год удерживал зарплату работников

Почти 100 тысяч рублей должен руководитель одного из коммерческих предприятий Приморья своим сотрудникам, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на Следственный комитет края.

Как отметили в ведомстве, зарплату несколько работников не видело около года – по причине того, что начальник из личного интереса не платил денег нескольким своим сотрудникам.

Общая сумма долга составила более 98 тысяч рублей. Сейчас ведется уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что для возмещения ущерба пострадавшим уже принимаются меры.

Напомним, что по данным на конец прошлого года почти в три раза снизился объем задолженности по выплатам трудящимся. С начала года сотрудникам различных предприятий выплатили 383,6 миллиона рублей.