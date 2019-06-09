Приморская компания открыла в Намибии производство упаковки для поставки риса и его фасовки, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС руководитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов в ходе Петербургского международного экономического форума, компания из Приморского края откроет производство упаковки в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй в Намибии.

По информации Леонида Петухова, компания уже выращивает рис на около 20 тысяч га земли в Приморье. «Нам позволили выращивать японский рис - он как раз хорош для суши, более клейкий», - пояснил Петухов.

В 2018 году тогдашний врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил Президенту России Владимиру Путину, что в регионе выращивают лучший в мире протеиновый рис.

«У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63 процента протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, – такие условия хорошие, тропики, они дают такой интересный, красивый результат», — сказал Владимиру Путину Андрей Тарасенко.

Дмитрий Санников